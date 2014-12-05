У Беринговому морі затонув південнокорейський траулер, загинули десятки людей
Південнокорейський траулер Oryong 501 зазнав катастрофи в Беринговому морі. Кількість жертв аварії досягла 27 осіб.
Були виявлені сім тіл загиблих, повідомив ТАСС керівник морського рятувально - координаційного підцентру Росморречфлота в Петропавловську-Камчатському Артур Рец.
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"У пошукових роботах були задіяні чотири південнокорейських траулера. Вони знайшли на місці аварії тіла шести осіб. Ще одного загиблого підняло на борт російське промислове судно "Володимир Брадюк", - сказав Рец.
За його словами, має вирішитися питання з відправкою в район пошуків рятувального судна з порту Пусан (Південна Корея). Саме він повинен буде прийняти на борт тіла всіх загиблих, а також всіх тих, що вижили членів команди траулера Oryong 501.
НП сталася 1 грудня. Приблизно о 17.00 за місцевим часом при вибірці трала біля берегів Чукотки в контур судна Oryong 501 (порт приписки Пусан, Південна Корея) надійшла забортна вода і заповнила корпус. Після цього траулер, на борту якого знаходилися 60 членів екіпажу, почав стрімко тонути. Сім чоловік, включаючи російського інспектора-спостерігача за промислом, вдалося врятувати. Ще один з піднятих рятувальниками на борту членів екіпажу - громадянин Південної Кореї - помер від переохолодження.