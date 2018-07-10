Племінниця Скрипаля працює на пов'язану з пропагандистами РФ компанію – ВВС

З моменту отруєння сім'ї Скрипаля в британському Солсбері його племінниця Вікторія стала єдиним родичем, хто виступав в ефірі російського телебачення.

Племінниця отруєного в Британії екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля вже кілька місяців працевлаштована в компанії, яка виробляє передачі для російського пропагандистського «Першого каналу».

Як повідомляє Бі-бі-сі, вона могла отримати не менше декількох сотень тисяч рублів за те, що постійно з'являється в ефірі "Пусть говорят".

З моменту отруєння сім'ї Скрипаля в британському Солсбері його племінниця Вікторія стала єдиним родичем, хто виступав в ефірі російського телебачення.

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Вона майже не спілкується з Сергієм Скрипалем та його донькою Юлією після отруєння, у квітні Вікторії відмовили у візі в Великобританію. По-перше, в консульстві не були впевнені, що Скрипали хочуть її візиту, а по-друге, вона не змогла довести, що у неї є кошти на дорожні витрати і тривале перебування в країні.

Але дипломатичний оглядач Бі-бі-сі Джеймс Ландейл з посиланням на своє джерело писав, що влада Великобританії вважає, що Вікторія стала пішаком, потрапивши під вплив Кремля.

Як випливає з документів, які Вікторія Скрипаль продемонструвала Російській службі Бі-бі-сі, ще в квітні вона уклала ексклюзивний контракт з «Першим каналом».

Скрипаль була зарахована економістом в компанію ТОВ "Директ" з щомісячним окладом 115 тисяч рублів, сказано в довідці для посольства Великобританії, яку їй видали в компанії (Вікторія Скрипаль збирається знову подаватися на британську візу).

Скрипаль у розмові з Бі-бі-сі визнала, що жодних реальних обов'язків у компанії вона не виконує, а таким чином просто отримувала гроші за участь в ефірах.

Вікторія Скрипаль в інтерв'ю Бі-бі-сі розповідала, що заробила гроші на ефірах: "Я не можу говорити про це. Не можу сказати, що це великі суми. Є умови, я з ними погодилася, я працюю з «Першим каналом», я одна, всіх багато, і працювати з усіма було б дуже важко. Потрібна була якась сума грошей, я її заробила, щоб ту ж поїздку в Лондон оплатити, показати, що у мене якісь гроші є на рахунку [при подачі візи]".

Співрозмовник Бі-бі-сі, близький до племінниці Скрипаля, розповів, що спочатку за участь у шоу Першого каналу вона отримала одноразову виплату в 1 млн руб.

Скрипаль в інтерв'ю Бі-бі-сі конкретні суми не називала.

ТОВ "Директ" - продюсерська компанія, яка займається виробництвом ток-шоу для «Першого каналу». Головний її продукт - "Пусть говорят", одне з найвідоміших шоу на російському телебаченні.