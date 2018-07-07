Британська поліція впевнена, що Скрипалів від смерті врятував дощ - ЗМІ

Нервово-паралітична речовина "Новачок" є вологонестійкою й одразу розкладається при контакті з водою.

Поліція Великої Британії впевнена, що екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію від смерті після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Солсбері врятував дощ.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає ТСН.

"Правду кажучи, нам дуже пощастило. Якби не дощ, Скрипаль, найімовірніше, помер би. І його донька Юлія, можливо, теж", - розповіло джерело.

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Зазначається, що "Новачок" був нанесений на ручку дверей, однак перед тим, як Скрипаль з донькою приїхали додому, почався сильний дощ, який зменшив концентрацію отрути. Ця нервово-паралітична речовина є сильно вологонестійкою й одразу розкладається при контакті з водою.

Довідка УНІАН. 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.