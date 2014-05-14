Грузія не визнала референдуми сепаратистів на Донбасі

Заяву про це Маргвелашвілі зробив напередодні увечері в Тбілісі, на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом, передає ІА «Новини-Грузія».

«Грузія не визнає референдумів, які були проведені на території України», - заявив Маргвелашвілі, зазначивши, що офіційний Тбілісі підтримує єдність України і президентські вибори в цій країні, заплановані на 25 травня, вважаючи їх «дуже важливою подією».

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«Грузія повністю підтримує суверенітет, територіальну цілісність і найближчу політичну мету України, яка спрямована на врегулювання ситуації, – це вибори 25 травня. Дуже важливо, щоб ці вибори відбулися на всій території України – вони повинні стати ще одним кроком до консолідації української держави», - заявив Маргвелашвілі.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Водночас в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що, за даними МВС, 11 травня в так званому “референдумі” в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - трохи більше 32%.