У Держдумі заявили про початок нової «холодної війни» між РФ і США

15:37, 05 грудня 2014
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Резолюція , прийнята конгресом США, стала офіційним оформленням нової "холодної війни", розпочатої адміністрацією Обами проти Росії.

/ Wikipedia

Про це написав у своєму Twitter глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков.

"Резолюція 758 конгресу США стала офіц.оформленням нової "холодної війни", розпочатої адм.Обами проти Росії. У нового "перезавантаження"немає шансів", - написав він.

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Раніше палата представників конгресу США прийняла резолюцію, в якій засуджує політику Росії щодо низки колишніх радянських республік, а також вимагає від адміністрації Обами продовжити курс санкцій проти Росії.

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