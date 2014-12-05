У Держдумі заявили про початок нової «холодної війни» між РФ і США

Про це написав у своєму Twitter глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков.

Резолюция 758 конгресса США стала офиц.оформлением новой "холодной войны",начатой адм.Обамы против России.У новой "перезагрузки" нет шансов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 5, 2014

"Резолюція 758 конгресу США стала офіц.оформленням нової "холодної війни", розпочатої адм.Обами проти Росії. У нового "перезавантаження"немає шансів", - написав він.

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Раніше палата представників конгресу США прийняла резолюцію, в якій засуджує політику Росії щодо низки колишніх радянських республік, а також вимагає від адміністрації Обами продовжити курс санкцій проти Росії.