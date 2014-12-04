Палата представників США закликала Обаму ввести нові санкції проти РФ і надати Україні озброєння

Палата представників Конгресу США більшістю в 411 проти 10 ухвалила резолюцію під номером 758, яка засуджує найжорсткішим чином дії Російської Федерації під керівництвом президента Володимира Путіна, який веде політику агресії проти сусідніх країн, спрямовану на політичне та економічне домінування. Її автор - конгресмен-республіканець від штату Іллінойс Адам Кінзінґер, повідомляє Голос Америки.

Цією резолюцією Палата представників підтримує зусилля президента Порошенка і українського народу в утвердженні миру, що включає повне виведення російських військ зі своєї території, повний контроль над кордоном, роззброєння сепаратистів і бойовиків, обмеження можливостей Російської Федерації використовувати енергетичний експорт і торговельні бар'єри в якості зброї, припинення втручання Російської федерації у внутрішні справи України.

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Ця резолюція засуджує політичну, економічну і військову агресію Російської Федерації проти України, Грузії та Молдови, порушення їх суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. У ній йдеться про те, що агресія Росії в Україні є порушенням Статуту ООН і Будапештського Меморандуму, а також представляє загрозу міжнародному миру.

Резолюція закликає Російську Федерацію припинити незаконну анексію Криму, підтримку сепаратистам і вивести військові сили з цього регіону. А також -вивести свої військові сили з України, Грузії та Молдови, припинити підтримку їх сепаратистів і порушувати вересневий договір про припинення вогню.

Палата представників закликає президента США надати українському урядові необхідне озброєння для захисту, послуги і розвідувальні дані. І закликає НАТО припинити всю військову співпрацю з Росією. А також - закликає президента США співпрацювати з союзниками для того, щоб нелегальна анексія Криму не визнавалася, ввести додаткові санкції проти Російської Федерації та її керівництва.

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Палата представників закликає президента в консультації з Конгресом переглянути військову готовність США і НАТО; закликає Україну та ЄС та інші європейські країни підтримати диверсифікацію джерел енергії, а президента США і Державний департамент розробити стратегію протистояння російській пропаганді.