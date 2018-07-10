Трамп не став відповідати на питання, чи вважає він Путіна "другом або ворогом"

Трамп перед зустріччю з Путіним в Гельсінкі назвав його "конкурентом".

Президент США Дональд Трамп назвав президента Росії Володимира Путіна своїм конкурентом. При цьому він не став відповідати на питання, ким вважає Путіна: "другом або ворогом".

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Як передає РБК, про це він сказав журналістам у Білому домі перед тим, як відправитися в Європу, де він, зокрема, візьме участь у саміті НАТО.

"Я думаю, що [переговори з] Путіним можуть бути найпростішими з усіх [запланованих]", - сказав Трамп. "Я думаю, що ладити з Росією, ладити з Китаєм і ладити з іншими - це добре, а не погано", - зазначив президент США.

Як повідомляв УНІАН, раніше США запевнили Україну, що Трамп не укладе з Путіним угоду за її спиною.