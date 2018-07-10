Трамп не став відповідати на питання, чи вважає він Путіна "другом або ворогом"
Президент США Дональд Трамп назвав президента Росії Володимира Путіна своїм конкурентом. При цьому він не став відповідати на питання, ким вважає Путіна: "другом або ворогом".
Читайте такожТимчук спрогнозував виведення значної частини військ РФ з Донбасу після зустрічі Путіна і Трампа
Як передає РБК, про це він сказав журналістам у Білому домі перед тим, як відправитися в Європу, де він, зокрема, візьме участь у саміті НАТО.
"Я думаю, що [переговори з] Путіним можуть бути найпростішими з усіх [запланованих]", - сказав Трамп. "Я думаю, що ладити з Росією, ладити з Китаєм і ладити з іншими - це добре, а не погано", - зазначив президент США.
Як повідомляв УНІАН, раніше США запевнили Україну, що Трамп не укладе з Путіним угоду за її спиною.