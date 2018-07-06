"РФ це агресор, а Україна - жертва": Трампу підготували пам'ятку до саміту НАТО та зустрічі з Путіним

Пам'ятку адресовано президенту США напередодні його робочої поїздки до Європи.

Аналітичний центр Heritage Foundation, який називають близьким до Адміністрації США, підготував спеціальну пам'ятку щодо позиції Америки стосовно НАТО, України та Росії.

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Відповідний запис з'явився на сторінці Heritage Foundation у Twitter.

Пам'ятку адресовано президенту США напередодні його робочої поїздки до Європи, де Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО та проведе зустріч із президентом Росії Путіним.

"Ось що треба пам'ятати перед мандрівкою Дональда Трампа до Європи: Росія це агресор, а Україна - жертва. Крим належить Україні. Війська США та НАТО у Європі служать національним інтересам США. Європейці повинні витрачати більше на оборону. Дії Путіна вказують на те, що йому не можна довіряти", - йдеться в повідомленні.

Things to remember before @realDonaldTrump travels to Europe:



-Russia is the aggressor—Ukraine is the victim

-Crimea belongs to Ukraine

-NATO & US troops in Europe serve our national interests

-Europeans must spend more on defense

-Putin's track record shows he can't be trusted — Heritage Foundation (@Heritage) July 5, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп планує 16 липня в Гельсінкі спочатку провести зустріч із російським колегою Володимиром Путіним "один на один", а потім вже продовжити переговори в присутності помічників.