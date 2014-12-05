ЗМІ: Пхеньян погрожує розбомбити південнокорейську різдвяну ялинку

Влада КНДР угледіли елементи психологічної війни в намірі Південної Кореї розмістити різдвяну ялинку на прикордонній території. Представники Півночі пообіцяли використовувати артилерію, щоб розбомбити дерево, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Офіційні ЗМІ КНДР заявили, що ялинка є не тільки елементом релігійного свята, але й інструментом ескалації конфлікту між двома країнами.

У Сеулі планують, що ялинка буде встановлена на кордоні 23 грудня.

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Про те, що Південна Корея планує встановити різдвяне дерево на кордоні з КНДР, стало відомо 2 грудня.

У жовтні Республіка Корея була змушена демонтувати ялинку в формі вежі, яка простояла 43 роки, тому що вона посилювала напруженість між Північчю і Півднем. Влада КНДР розглядала встановлення ялинки як військову пропаганду. Святкову вежу, яка розташовувалася приблизно в трьох кілометрах від кордону, було видно з деяких міст Північної Кореї.