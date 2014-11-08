Двох засуджених американців відпустили з КНДР

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на апарат директора національної розвідки США.

За словами представника відомства, колишні засуджені направляються в США. Їх супроводжує глава нацрозвідки Джеймс Клеппер. США не раз закликати північно-корейську владу відпустити Бея і Тодда з гуманних міркувань, зокрема, тому, що у Бея проблеми зі здоров'ям.

Держдепартамент висловив вдячність Клэпперу, а також уряду Швеції, яка представляє інтереси Вашингтона в Пхеньяні, оскільки у США і КНДР немає дипломатичних відносин. Ніяких подробиць звільнення американців не наводиться.

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Бей (громадянин США корейського походження, Бей Чжун Хо) був арештований в КНДР в листопаді 2012 року, у 2013-му його засудили до 15 років каторжних робіт за злочини проти держави. Міллера затримали в квітні цього року і засудили до шести років таборів, імовірно, за звинуваченням у шпигунстві.

В кінці жовтня, влада Північної Кореї звільнили американця Джеффрі Фоула (Jeffrey Fowle), затриманого в травні цього року за те, що забув Біблію в готелі, де проживав.