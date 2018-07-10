Туск відповів Трампу на критику: Америка не має кращого союзника, ніж Європа

18:45, 10 липня 2018
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Дональд Туск / REUTERS

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав президента США Дональда Трампа «цінувати своїх союзників». За словами Туска, Трамп «критикує Європу майже щодня» через витрати на оборону.

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Президент Європейської ради виступив із такою заявою в Брюсселі після підписання нової угоди про співпрацю між Євросоюзом і НАТО – за день до початку саміту Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, передає радіо Свобода.

«Хочу звернутися до президента США Дональда Трампа…, який тривалий час критикує Європу майже щоденно за, на його думку, недостатній внесок у спільні оборонні сили і життя за рахунок США», – сказав Туск.

«Шановний президенте Трамп, Америка не має і не буде мати кращого союзника, ніж Європа», – наголосив він.

Водночас генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив сподівання, що саміт альянсу, який відбудеться цього тижня, засвідчить, що розколу між США і європейськими країнами-союзницями немає.

«Мене не здивує, якщо на саміті будуть запеклі дискусії, але впевнений, що у фундаментальних речах ми будемо єдиними. Північна Америка і Європа залишаються згуртованими, і ми ухвалюватимемо рішення для зміцнення нашого альянсу й захисту наших громадян протягом наступних років», – заявив Столтенберг.

Керівник НАТО висловив сподівання, що на цьому саміті буде продемонстровано, що «єдність, рішучість і солідарність НАТО – в інтересах і Америки, і Європи».

Трамп неодноразово закликав країни НАТО до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Деякі європейські чиновники висловили стурбованість тим, що його поїздка до Європи – яка також включає візит до Великобританії і саміт 16 липня з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі – може призвести до підриву трансатлантичної єдності.

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Теги: #Європа#НАТО#Дональд Туск