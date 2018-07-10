Туск відповів Трампу на критику: Америка не має кращого союзника, ніж Європа

Туск закликав президента США Дональда Трампа "цінувати своїх союзників".

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав президента США Дональда Трампа «цінувати своїх союзників». За словами Туска, Трамп «критикує Європу майже щодня» через витрати на оборону.

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Президент Європейської ради виступив із такою заявою в Брюсселі після підписання нової угоди про співпрацю між Євросоюзом і НАТО – за день до початку саміту Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, передає радіо Свобода.

«Хочу звернутися до президента США Дональда Трампа…, який тривалий час критикує Європу майже щоденно за, на його думку, недостатній внесок у спільні оборонні сили і життя за рахунок США», – сказав Туск.

«Шановний президенте Трамп, Америка не має і не буде мати кращого союзника, ніж Європа», – наголосив він.

Водночас генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив сподівання, що саміт альянсу, який відбудеться цього тижня, засвідчить, що розколу між США і європейськими країнами-союзницями немає.

«Мене не здивує, якщо на саміті будуть запеклі дискусії, але впевнений, що у фундаментальних речах ми будемо єдиними. Північна Америка і Європа залишаються згуртованими, і ми ухвалюватимемо рішення для зміцнення нашого альянсу й захисту наших громадян протягом наступних років», – заявив Столтенберг.

Керівник НАТО висловив сподівання, що на цьому саміті буде продемонстровано, що «єдність, рішучість і солідарність НАТО – в інтересах і Америки, і Європи».

Трамп неодноразово закликав країни НАТО до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Деякі європейські чиновники висловили стурбованість тим, що його поїздка до Європи – яка також включає візит до Великобританії і саміт 16 липня з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі – може призвести до підриву трансатлантичної єдності.