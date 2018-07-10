Ще одну країну запросять на переговори щодо вступу до НАТО - Столтенберг

Македонія може стати 30-м членом Альянсу після остаточного втілення угоди про перейменування на Республіку Північна Македонія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що колишню югославську республіку Македонія запросять до переговорів про вступ до Альянсу після завершення процесу перейменування країни, погодженого з Грецією.

Про це Столтенберг сказав на прес-конференції напередодні саміту НАТО у Брюсселі, який відбудеться 11-12 липня.

"Я очікую, що, враховуючи події минулого місяця щодо історичного рішення про назву (країни), ми погодимося запросити Скопьє розпочати переговори про приєднання", - наголосив Столтнеберг.

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"Як тільки угода буде остаточно допрацьована та втілена, ми отримаємо можливість запросити колишню югославську республіку Македонія стати 30-м членом НАТО під її новим ім'ям - Республіка Північна Македонія", - сказав Столтенберг.

На його думку, це є сильним сигналом, що "двері НАТО є та залишаються відчиненими".

Як повідомляв УНІАН, 17 червня міністри закордонних справ Греції та Македонії Нікос Котзіас і Нікола Дімітров підписали угоду про нову назву колишньої югославської республіки.

Згідно з договором, країна отримає назву Республіка Північна Македонія, що відкриває для Скоп'є шлях для вступу до НАТО і Євросоюзу.

На церемонії підписання угоди були присутні прем'єр-міністри Греції та Македонії Алексіс Ціпрас і Зоран Заєв, очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні, єврокомісар Йоханнес Хан і спецпредставник гененального секретаря ООН Метью Німіца.

Суперечка про назву Македонії - країни, яка виникла після розпаду Югославії у 1991 році, - тривала більш як 25 років. Греція вимагала зміни назви, щоб уникнути плутанини зі своїм північним регіоном, який теж називається Македонія. Греція також застерігала Скоп'є від територіальних претензій на всю історичну Македонію. Через це Афіни блокували вступ Македонії до Євросоюзу та НАТО.