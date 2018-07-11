Армійський спецназ РФ висадився за 100 кілометрів від Гельсінкі, де пройде зустріч Трампа і Путіна

Місце для тренування російських військових вибрали в ста кілометрах від Гельсінкі, де 16 липня відбудеться зустріч президентів.

Спецназівці Західного військового округу РФ днями десантувалися на острів Гогланд у Фінській затоці. Місце для тренування російських військових вибрали в ста кілометрах від Гельсінкі, де 16 липня відбудеться зустріч президентів США і РФ - Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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Як повідомляє Фонтанка, спецназівці покинули борт вертольота Мі-8АМТШ на висоті 2500 метрів в трьох кілометрах від острова Гогланд. Після приземлення вони рушили вглиб острова, виконали завдання по знищенню тренувальних об'єктів, облаштували майданчик для посадки вертольота, і потім їх забрали звідти.

Фінський активіст Акі Хайкінен, який моніторить російські навчання, повідомив про висадку на Гогланд у Twitter. Він нагадав, що цей острів дістався Росії в 1944 році.

У довоєнний час Гогланд був популярним фінським курортом. Будучи російською територією, він входить у прикордонну зони, і потрапити туди можна, лише одержавши дозвіл. За даними россиских ЗМІ, нещодавно петербурзькі підприємці виступили з ініціативою знову зробити острів туристичним центром.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Трамп прибув на саміт НАТО в Брюсселі.