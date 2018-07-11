Трамп прибув на саміт НАТО в Брюсселі (відео)
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до бельгійської столиці, де запланована його участь у зустрічі глав держав Північноатлантичного альянсу та країн-партнерів.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому на офіційній сторінці в мережі Twitter.
"Президент Трамп прибув до Брюсселя, де візьме участь у Саміті НАТО", - зауважили в адміністрації американського президента.
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Трамп і його дружина Меланія спустилися удвох з "Борта номер один" і попрямували до автомобілю марки "Кадиллак" чорного кольору, який їх очікував. Їх прибуття транслював американський телеканал Fox News.
10 липня президент США розпочав своє турне до Європи. Планується, що 11-12 липня він візьме участь у роботі засідання Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, агентство Reuters напередодні зустрічі президентів США і Росії підготувало перелік тем, які, ймовірно, будуть обговорювати Дональд Трамп і Володимир Путін. Саміт відбудеться 16 липня в Гельсінкі – це будуть перші офіційні двосторонні переговори.
President Trump has landed in Brussels, where he will participate in the NATO Summit. Follow @realDonaldTrump, @WhiteHouse, and @USNATO for updates. pic.twitter.com/9jkceAdm49— The White House (@WhiteHouse) July 10, 2018