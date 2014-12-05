У Бельгії померла королева-вдова Фабіола

Колишня королева Бельгії Фабіола, дружина покійного короля Бодуена, померла у віці 86 років. Про це повідомило агентство Бельга, передає ТАСС.

"Їх Величність король і королева і всі члени королівської сім'ї з сумом повідомляють про кончину Її Величності і королеви фабіоли. Вона померла сьогодні ввечері у замку Стюйвенберг в Брюсселі", - йдеться в офіційному повідомленні королівського двору.

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Дона Фабіола народилася 11 червня 1928 року в Мадриді в сім'ї іспанських аристократів. Вона вийшла заміж за короля Бодуена в 1960 році. Після смерті монарха в 1993 році п'ята королева Бельгії практично не з'являлася на публіці, і всю увагу ЗМІ було направлено на молодшого брата Бодуена - короля Альберта, що зійшов на престол, і його дружину королеву Паолу. У 2013 році Альберт II зрікся престолу на користь свого старшого сина - принца Філіпа.