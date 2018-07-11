Дві третини росіян вірять в існування таємного "світового уряду"

При цьому 74 % прихильників цієї позиції, вважають, що його інтереси суперечать національним інтересам Росії.

За останні чотири роки в суспільній свідомості росіян зміцнилася думка про реальність "світового уряду": якщо в 2014 році так вважали 45%, то в 2018-му – вже 67% росіян.

При цьому, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), третина прихильників даної позиції не можуть обгрунтувати свою точку зору.

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74 % респондентів, які вірять в існування таємного уряду, вважають, що його інтереси суперечать національним інтересам Росії.

У члени світового уряду, в першу чергу, записують олігархів, фінансистів, банкірів – про це говорять 23% росіян, які поділяють гіпотезу про його існування. Головною його метою вважають владу і вплив, управління всіма людьми (заявляють 30% респондентів).

Молодь до даного питання ставиться більш скептично: серед респондентів у віці 18-24 року не вірять в існування якоїсь організації, що контролює світові процеси, 45%, тоді як серед 60-річних і старше – лише 16%.

Як повідомляв УНІАН, частка молодих росіян, які прагнуть виїхати з країни, досягла максимуму за п'ять років: кожен третій молодий росіянин хоче виїхати з країни.