Кожен третій молодий росіянин хоче виїхати з країни - опитування

Частка молодих росіян, які прагнуть виїхати з країни, досягла максимуму за п'ять років.

Частка молодих росіян, які прагнуть виїхати з країни, досягла максимуму за п'ять років, свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

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Про бажання переїхати жити за кордон заявив 31% росіян у віці від 18 до 24 років, передає радіо Свобода. В цілому, серед всіх вікових груп, число росіян, які хочуть емігрувати, становить близько 10%.

Опитування показало, що серед країн, куди хочуть переїхати росіяни, лідирує Німеччина. Туди хочуть поїхати 16%. На другому - місці США, за ними - Іспанія, Канада і Італія.

Раніше соціологи з "Левада-центр" прийшли до висновку, що майже кожен п'ятий москвич хотів би емігрувати з Росії. В той час, як серед жителів інших регіонів Росії цей показник становить лише 3%.

Також опитування показало, що лише у чверті росіян є діючий закордонний паспорт, і тільки третина громадян хоча б раз бували за кордоном. Експерти також відзначають, що бажання виїхати за кордон частіше висловлюють молодь і заможні респонденти.