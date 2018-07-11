У Мексиці застрелили українку, яка приїхала відзначати річницю весілля

Державний департамент США підтвердив смерть Тетяни Мірутенко в Мехіко.

У столиці Мексики під час перестрілки загинула 27-річна американка українського походження Тетяна Мірутенко, що приїхала з чоловіком відзначити першу річницю весілля.

Як повідомляє The Washington Post, Тетяна разом з чоловіком Джеймсом Гувером святкувала в мексиканському ресторані річницю весілля. Коли пара вже виходила із закладу, на вулиці бандити влаштували перестрілку з охоронцями цього ресторану.

"Група людей на мотоциклах відкрила вогонь по охоронцях, які стояли біля входу. Один з них був важко поранений. Тетяна від отриманого поранення померла", - передає The Washington Post.

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Державний департамент США підтвердив смерть Мірутенко в Мехіко, а також її громадянство.

"Ми висловлюємо наші щирі співчуття друзям і членам родини загиблої. З поваги до родини в цей важкий час, у нас немає додаткових коментарів ", – написав у своєму листі прес-секретар відділу Ноель Клай.

Як розповіли батьки дівчини, в 2013 році їх донька закінчила університет в Клімсоні (штат Південна Кароліна). Потім влаштувалася на роботу в фармацевтичну компанію Nektar Therapeutics у Сан-Франциско. Займалася залученням інвестицій.

"У минулому році ми обирали квіти на її весілля, а сьогодні – на похорон", – зазначив батько Тетяни.

Мати Тетяни Наталія Мірутенко зізналася, що намагалася відрадити доньку від цієї поїздки, але та запевняла, що все добре і безпечно.

Раніше УНІАН повідомляв, що в турецькому місті Аланья громадянин РФ до напівсмерті побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм вже четвертий день перебуває у комі.