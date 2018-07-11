Турист з Росії побив до коми українця на відпочинку в Туреччині

Постраждалий вже 4-й день не виходить з коми.

У турецькому місті Аланья громадянин РФ до напівсмерті побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм вже четвертий день перебуває у комі.

Як повідомляє "ДонПресс", 6 липня туристи із Запоріжжя вилетіли в готель у місті Аланья, а 7 липня один з українців отримав важкі травми після побиття росіянином.

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Зазначається, що чоловік був госпіталізований в несвідомому стані до реанімації лікарні Аланії та вже четвертий день не приходить до тями.

У турагенстві заявили, що росіянин зайшов на територію готелю, де відпочивали українські туристи, із сусіднього готелю. За словами турагента, українець під час прибуття до медичного закладу знаходився у стані алкогольного сп'яніння, що позбавляє його права на страхові компенсації.

Турагент додав: «Можливо, російський турист теж був в алкогольному сп'янінні. У нашого туриста виявлено в районі 2,8 проміле в крові».

Дружина потерпілого заявила, що у неї немає грошей на оплату лікування чоловіка, оскільки за умовами договору страхові виплати анулюються, якщо турист був п'яним.

Як повідомляв УНІАН, у Полтавській області поліцейський, який перебуваючи поза службою, намагався припинити бійку, отримав важке поранення.