У Китаї заарештували колишнього голову служби безпеки

Колишній міністр громадської безпеки КНР Чжоу Юнкан заарештований за звинуваченням у корупції і виключений з партії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Це найбільш високопоставлений китайський чиновник, щодо якого порушено кримінальну справу.

Про початок розслідування і арешт Чжоу Юнкана повідомила Верховна прокуратура Китаю.

Чжоу Юнкану пред'явлені звинувачення в кількох злочинах і порушеннях, у тому числі, як повідомляє офіційне агентство Сіньхуа, в "серйозному порушенні партійної дисципліни", "отриманні великих хабарів", "розкритті партійних і державних секретів", а також в "порушенні подружньої вірності з кількома жінками", якими супроводжувалися корупційні оборудки.

До відходу у відставку Чжоу Юнкан очолював могутнє міністерство китайської служби громадської безпеки.

У функції цього міністерства входять внутрішня розвідка, контррозвідка, захист політичного і державного ладу, громадського порядку, вищого керівництва держави та важливих державних об'єктів, а також виконання поліцейських функцій, антитерористична боротьба з екстремізмом і сепаратизмом на території Китаю.

Читайте такожКитай вкладе у відродження "Шовкового шляху" $40 млрдБагато колишніх колег і родичів Чжоу Юнкана також перебувають під слідством за звинуваченнями в корупції.

Після приходу до влади президент Китаю Сі Цзіньпін почав гучну кампанію з викорінення корупції в державному і партійному апараті.