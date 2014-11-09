Путін поговорив з головою КНР про розрахунки в юанях і подарував йому російський смартфон
15:41, 09 листопада 2014Світ
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На зустрічі президента Росії Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна значну увагу було приділено темі взаємних розрахунків в юанях в різних областях, включаючи такі чутливі, як ВТС.
REUTERS
Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін обговорили можливість розрахунків в юанях в самих різних областях, сказав прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
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"Значну увагу було приділено темі взаємних розрахунків в самих різних областях, включаючи такі чутливі, як ВТС, в юанях, що сприятиме зміцненню юаня як регіональної резервної валюти", - сказав Пєсков.
Прес-секретар також повідомив, що Путін подарував китайському лідеру смартфон російського виробництва Йотафон-2. У нього спеціально була завантажена символіка як Росії, так і Китаю і АТЕС, додав Пєсков.
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