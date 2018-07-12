Трамп пригрозив виходом США з НАТО - ЗМІ

Дипломати стверджують, що Трамп пригрозив союзникам "одностороннім кроком США", якщо вони негайно не почнуть витрачати на оборону 2% від ВВП.

У Брюсселі в рамках саміту НАТО почалася екстрена, не передбачена порядком денним, зустріч лідерів країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, на якій американський президент Дональд Трамп пригрозив виходом США з НАТО.

Про це повідомляють з Брюсселя кореспонденти "Європейської правди" з посиланням на дипломатичні джерела. Саме з цим пов'язано скасування низки двосторонніх зустрічей за участю Дональда Трампа і зміщення інших подій в програмі саміту.

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Пов'язану з цим інформацію з посиланням на свої джерела повідомляє німецьке агентство DPA. За даними німецького ЗМІ, Трамп під час саміту в Брюсселі пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог щодо підвищення видатків на оборону.

"Трамп загрожує вивести США з НАТО на тлі суперечки про витрати на оборону", - повідомило агентство в Twitter.

Дипломати стверджують, що Трамп пригрозив союзникам "одностороннім кроком США", якщо вони негайно не почнуть витрачати на оборону 2% від ВВП.

Раніше повідомлялося, що Трамп пропонує, щоб країни-члени НАТО відраховували на діяльність Альянсу щорічно 4% ВВП своєї країни. Зараз же цей показник становить 2%.

Трамп послідовно критикує країни НАТО за недостатній, на його думку, внесок " в утримання Альянсу". За оцінками НАТО, лише 15 з 29 країн Альянсу будуть до 2024 року витрачати 2% ВВП на утримання НАТО.