Трамп запропонував союзникам по НАТО удвічі збільшити фінансування Альянсу

Лише половина країн-членів буде витрачати на НАТО нинішні необхідні 2% ВВП.

Президент США Дональд Трамп пропонує, аби країни-члени НАТО відраховували на діяльність Альянсу щороку 4% ВВП своєї країни. Нині ж цей показник становить 2%.

Про таку пропозицію Дональда Трампа повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає Associated Press.

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"Неясно, до якого часу, за задумом Трампа, країни НАТО повинні збільшити фінансування", - сказала вона.

Нагадаємо, Трамп послідовно критикує країни НАТО за недостатній, на його думку, внесок в утримання Альянсу". За оцінками НАТО, лише 15 із 29 країн Альянсу будуть до 2024 року витрачати 2% ВВП на утримання НАТО.