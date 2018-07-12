Джерела Reuters спростували, що Трамп погрожував союзникам вийти з НАТО

Незважаючи на жорстку критику з боку американського президента на саміті НАТО, він не погрожував виходом з Альянсу.

Президент США Дональд Трамп не погрожував вийти з НАТО, незважаючи на його жорсткі закиди про те, що союзники дуже мало витрачають на оборону.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела НАТО.

На питання про те, чи погрожував американський президент покинути військовий Альянс, обидва джерела сказали: «Ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить другий день саміту НАТО, на якому як прогнозували експерти головним з питань стане єдність Альянсу. Ще до початку заходу Трамп виступив з критикою на адресу своїх союзників у Європі. Вона стосувалася того, що країни-члени НАТО мало витрачають на оборону.