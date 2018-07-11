Трамп перед зустріччю з Меркель: "Маємо чудові відносини з Німеччиною"

Однак Трамп планує ще раз підтвердити свої слова стосовно того, що Німеччина є бранкою Росії, озвучені ним під час ділового сніданку.

"Ми маємо чудові відносини з Німеччиною", - сказав президент США Дональд Трамп відкриваючи коротку двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що відбувається під час саміту НАТО в Брюсселі.

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На зустрічі, Трамп планує ще раз підтвердити свої слова стосовно того, що Німеччина є бранкою Росії, озвучені ним під час ділового сніданку перед початком офіційної програми саміту НАТО. Про це журналістам повідомив представник Білого дому, передає Голос Америки.

Спілкуючись з пресою раніше цього дня Меркель відповіла на критику, озвучену Трампом перед початком офіційної програми саміту НАТО.

Меркель нагадала, що частину Німеччини контролювала Росія. «З власного досвіду я знаю часи, коли частину Німеччини контролював Радянський Союз», - сказала Меркель, нагадавши про те, що вона провела дитинство в Східній Німеччині.

«Мені тепер дуже приємно, що ми об’єднані і вільні... тому що ми можемо проводити незалежну політику і приймати незалежні рішення», - наголосила Меркель.