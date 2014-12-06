У Москві лікарі розбили намет під офісом владної партії (фото)

Про це повідомляє журналістка Анастасія Зотова в Твіттер.

"Лікарі Москви, яких виганяють з квартир, розбили намет біля офісу Єдиної Росії. Прямо зараз. Поліції немає", - написала вона.

Нагадаємо, у Москві відбулися масові протести проти медичної реформи та скорочення медпрацівників.