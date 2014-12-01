Майже 10 тисяч осіб вийшли на вулиці Москви, протестуючи проти медичної реформи (фото, відео)
11:23, 01 грудня 2014Світ
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Наступний мітинг у Москві обіцяють за два тижні.
REUTERS
Вчора, 30 листопада, тисячі російських лікарів вийшли на демонстрацію проти медичної реформи. Через неї робочі місця вже наступного року можуть втратити до 10 тисяч медпрацівників, влада планує закриття майже трьох десятків лікарень - і це лише у Москві.
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За підрахункам організаторів, на акцію прийшли майже 10 тисяч медиків. Наступний мітинг вони обіцяють вже за два тижні.
Тисячі російських лікарів протестують проти медичної реформи
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