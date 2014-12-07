Міноборони РФ відзвітувало про загиблих за добу солдатів у боях на Донбасі - правозахисниця

У звіті Міноборони РФ за 30 листопада йдеться, що російські військовослужбовці в районі донецького аеропорту втратили вбитими 198 осіб, поранено - 116.

Про це повідомила російська правозахисниця Олена Васильєва на сторінці спільноти "Вантаж-200" в Facebook.

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"Район донецького аеропорту. Бойові дії припинено. Частини вийшли з зони прямого боєконтакту. Загальні втрати станом на 6:00 мск частин, задіяних у бойових зіткненнях: частин 16-ї бригади спеціального призначення ГРУ ГенШ РФ, частин 200-ї бригади особливого призначення ЮВО (Ростов), мотострілецького батальйону і танкової роти 4-ї окремої гвардійської кантемирівській танкової бригади, батальйону 22-ї окремої бригади ГРУ ГенШ РФ, штурмової роти 106-ї гвардійської дивізії ВДВ - двохсотих - 299, трьохсотих - 190 (з них 96 - важко). ТМН - 171", - наводить Васильєва наявний у неї в розпорядженні документ.