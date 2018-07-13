Сьогодні через теракти у Пакистані загинули щонайменше 90 осіб

22:04, 13 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

За оновленими даними, щонайменше 85 осіб загинули у місті Мастунг в провінції Белуджистан на заході країни, повідомив міністр охорони здоров'я провінції Фаіз Какар, передає Deutsche Welle.

Смертник підірвав себе на мітингу кандидата в депутати парламенту країни, на якому були присутні до тисячі осіб.

Як додав Какар, ще близько 150 людей отримали поранення та доправлені у лікарні міста Кветта, повідомляє агентство dpa. Загинув також і кандидат у депутати Навабзада Раізані.

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В окрузі Мастунг провінції діють підрозділи двох терористичних угруповань: "Ісламської держави" (ІД) та "Лашкар-е Джангві".

Відповідальність за напад взяли на себе як ІД, так і пакистанське відгалуження "Талібану".

Вранці цього дня у місті Банну на півночі країни під час виступу колишнього очільника провінції Хайбер-Пахтунхва Акрама Дуррані вибухнула бомба. Загинули щонайменше п'ятеро людей, а близько 30-ти отримали поранення, деякі з них, за словами лікарів, перебувають у критичному стані. Сам Дуррані залишився неушкодженим.   

Нагадаємо, цього тижня було скоєно напад під час передвиборного заходу в місті Пешаварі, внаслідок якого загинули щонайменше 20 людей.

25 липня понад 100 мільйонів виборців у Пакистані повинні обрати нову нижню палату парламенту - Національну асамблею, а також регіональні парламенти. Виборча комісія попросила військових забезпечити охорону виборів та передвиборних заходів. Для цього мають залучити близько 370 тисяч силовиків. 

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Теги: #Пакистан#теракти