Демократи США закликали Трампа скасувати зустріч із Путіним

Дональду Трампу слід відмовитися від зустрічі з Володимиром Путіним до тих пір, поки РФ не доведе, що не буде втручатися у вибори в США, заявив сенатор Чак Шумер.

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер закликав президента країни Дональда Трампа скасувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

"Трамп має скасувати свою зустріч з Володимиром Путіним до тих пір, поки Росія не зробить явних і прозорих кроків, щоб довести, що не буде втручатися у майбутні вибори", - сказав Шумер у п'ятницю, 13 липня, повідомляє DW.

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Шумер зробив цю заяву після того, як Мін'юст США звинуватив 12 росіян в причетності до злому комп'ютерів Національного комітету демократичної партії США, а також до кібератаки на штаб передвиборчої кампанії кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Всі 12 є співробітниками Головного розвідувального управління (ГРУ).

Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня в Гельсінкі. Темами обговорення на російсько-американському саміті стануть передбачуване втручання РФ у вибори в США, а також ситуації в Сирії і в Україні.