У США висунули звинувачення 12 росіянам у справі про втручання у вибори

За словами генпрокурора США, хакери, згадувані під псевдонімами DC Leaks і Guccifer 2.0, через яких публікувалися викрадені внаслідок кібератак документи, насправді були створені обвинуваченими співробітниками ГРУ.

У США Велике журі вирішило висунути звинувачення 12 співробітникам російської розвідки у справі про втручання у вибори президента США 2016 року.

Про це оголосив заступник генпрокурора США Рід Розенстайн, повідомляє Meduza.

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За словами генпрокурора США, вони звинувачуються в організації кібератак з метою крадіжки документів, а також їх подальшій публікації. За словами Розенстайна, хакери, згадувані під псевдонімами DC Leaks і Guccifer 2.0, через яких документи публікувалися, насправді були створені обвинуваченими співробітниками розвідки.

У прес-релізі Мін'юсту вказані імена обвинувачених: Віктор Нетикшо, Борис Антонов, Дмитро Бадін, Іван Єрмаков, Олексій Лукашев, Сергій Моргачов, Микола Козачок, Павло Єршов, Артем Малишев, Олександр Осадчук, Олексій Потьомкін і Анатолій Ковальов.

У Міноборони РФ звинувачення проти вказаних співробітників ГРУ поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп у лютому заявив, що вважає, що Росія була надзвичайно успішною у підриві політичного ландшафту Сполучених Штатів шляхом втручання у вибори 2016 року.