Кривавий теракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до 128

Кількість загиблих внаслідок теракту в Пакистані продовжує зростати. Смертник підірвав себе у натовпі на передвиборному мітингу, на якому були присутні до тисячі людей.

Кількість загиблих внаслідок теракту, скоєного у п'ятницю, 13 липня, у місті Мастунг в пакистанській провінції Балуджистан, зросла вже до щонайменше 128 людей.

Про це ввечері 13 липня агентству dpa повідомив представник адміністрації округу Мастунг Каім Лашарі, пише DW.

Раніше представники місцевої влади говорили про щонайменше 85 загиблих. "Дедалі більше і більше людей помирають у лікарнях", - зазначив Лашарі. За його словами, пораненими внаслідок теракту залишаються ще близько 130 людей.

Смертник підірвав себе на мітингу кандидата в депутати парламенту країни, на якому були присутні до тисячі осіб. За даними місцевих ЗМІ, смертник, на якому було від восьми до десяти кілограмів вибухівки, зміг пробратися у щільний натовп. Внаслідок теракту загинув також і кандидат у депутати Навабзада Раізані.

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В окрузі Мастунг діють підрозділи двох терористичних угруповань: "Ісламської держави" (ІД) та "Лашкар-е Джангві". Відповідальність за напад взяли на себе як ІД, так і пакистанське відгалуження "Талібану".

Востаннє такий кривавий теракт у Пакистані було скоєно у 2014 році. Тоді внаслідок нападу талібів на школу загинули близько 150 людей, здебільшого діти. З 2015 року кількість терактів у країні передусім внаслідок активних дій армії проти ісламістських угруповань суттєво знизилася.

25 липня понад 100 мільйонів виборців у Пакистані обиратимуть нову нижню палату парламенту - Національну асамблею, а також регіональні парламенти. Виборча комісія попросила військових забезпечити охорону виборів та передвиборних заходів. Для цього мають залучити близько 370 тисяч силовиків.