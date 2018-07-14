Надзвичайний стан був запроваджений два роки тому після спроби державного перевороту.

Туреччина з 18 липня скасовує надзвичайний стан, запроваджений у країні два роки тому після спроби державного перевороту.

Про це повідомляє державна агенція Туреччини Anadolu із посиланням на заяву радника президента Туреччини Ібрагіма Каліна.

«Якщо зіткнемося з екстраординарною загрозою, то надзвичайний стан може бути проголошений знову» - сказав він.

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Довідка УНІАН. Туреччина оголосила надзвичайний стан у липні 2016 року після невдалої спроби державного перевороту спочатку терміном на три місяці, але пізніше продовжила на невизначений термін.

За цей час влада Туреччини анулювала паспорти майже 11 тисяч осіб, ще тисячі журналістів, викладачів і військових були арештовані або засуджені до тюремного ув’язнення нібито у зв’язку зі спробою державного перевороту в країні. Також влада закрила кілька тисяч шкіл і благодійних організацій за підозрою в причетності до організаторів перевороту.