У Туреччині напередодні інавгурації Ердогана звільнили понад 18 тисяч держслужбовців

Про масові звільнення було оголошено напередодні його інавгурації на новий термін, найбільше звільнених у МВС і армії.

Уряд Туреччини оголосив про найбільше за останній час масове звільнення держслужбовців: різні державні структури повинні залишити понад 18 тис. осіб.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство Anadolu.

Відповідний декрет уряду опублікований у виданні Resmi Gazet — офіційному віснику кабінету міністрів країни. Декрет має силу закону, оскільки в країні досі діє режим надзвичайного стану, введений після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Про чергове, наймасовіше за останній час очищення держапарату влади оголосили напередодні інавгурації на новий термін президента Реджепа Ердогана, який переміг на президентських виборах у червні 2018 року.

Всього під скорочення потрапили 18 632 людини, припинено діяльність 12 неурядових організацій, трьох газет і одного телеканалу.

Наймасовішому очищенню піддалося МВС: звільнені 8998 співробітників відомства. У сухопутних силах позбулися від 3077 офіцерів і військовослужбовців молодшого начальницького складу, на флоті звільнили 1126 осіб, у ВПС — 1949. Чистка рядів жандармерії торкнулася 649 офіцерів і молодших командирів, у системі Мін'юсту втратили роботу 1052 співробітника.

Крім того, уряд припинив повноваження восьми заступників губернаторів та інших високопоставлених чиновників.

Дострокові президентські вибори пройшли в Туреччині 24 червня, перемогу на них здобув чинний голова держави. Сам Ердоган назвав результати торжеством демократії і зазначив, що переможцями стали всі громадяни 81-мільйонної Туреччини.

Ердоган пішов на дострокові вибори після набуття чинності поправок до Конституції країни, які були схвалені на референдумі навесні 2017 року. Вони спрямовані на посилення влади президента, який став також головою уряду. У Туреччині скасували посаду прем'єр-міністра, сам президент отримав право призначати вищих чиновників, зокрема, віце-президентів і міністрів. Повноваження президента розширилися й у сфері судової влади.

В кінці червня газета Daily Sabah з посиланням на джерела в оточенні турецького президента повідомила, що Ердоган має намір не продовжувати режим надзвичайного стану в Туреччині, який раніше продовжувався кожні три місяці.

Всього, за даними Reuters, після придушення спроби перевороту в Туреччині були звільнені майже 160 тис. держслужбовців, близько 50 тис. осіб по всій країні були заарештовані.