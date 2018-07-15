Мей: Brexit може взагалі не бути

Мей також заявила, що Велика Британія займе жорстку позицію в наступному раунді переговорів з ЄС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей попередила, що Brexit може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.

Про це Мей написала в газеті Mail on Sunday, повідомляє Reuters.

"Моє послання країні в цей уїк-енд просте: нам потрібно зосередитися на цілі. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо залишитись без Brexit", - написала Мей.

Вона також заявила, що Велика Британія займе жорстку позицію в наступному раунді переговорів з ЄС.

"Деякі люди запитують, чи є наша угода про вихід з ЄС тільки відправною точкою, з якої ми почнемо регресувати. Дозвольте мені внести ясність. Наша угода про Brexit - це не якийсь довгий список побажань, з якого учасники переговорів можуть вибирати. Це цілісний план з набором результатів, які не підлягають обговоренню", - написала Мей.

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Нагадаємо, міністр з питань Brexit і глава МЗС Британії пішли у відставку у понеділок, протестуючи проти плану Терези Мей залишити Британію економічно приєднаною до ЄС.

Її проект також розкритикував в газетному інтерв'ю президент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, Мей оприлюднила свої пропозиції з приводу майбутніх відносин з ЄС після виходу з блоку.