Трамп має намір балотуватися на другий президентський термін у 2020 році

Трамп також висловив переконаність, що немає жодного демократа, який міг би його перемогти.

Президент США Дональд Трамп висловив намір балотуватися на другий термін у 2020 році.

Про це повідомила газета Mail on Sunday, передає Reuters.

«Ну, я абсолютно маю намір. Здається всі хочуть, щоб я зробив це», — відповів Трамп на питання, чи збирається йти на другий президентський термін.

Він також висловив переконаність, що немає жодного демократа, який міг би його перемогти.

«Я нікого не бачу. Я знаю їх всіх, і я нікого не бачу», — заявив американський президент.

Під час інтерв'ю Трамп також розповів подробиці розмови з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ.

Коли його запитали, чи обговорював він Brexit з монархом, Трамп відповів: Так. Вона (Єлизавета ІІ, — ред.) сказала, що це дуже, і вона має рацію, це дуже складна проблема, я думаю, ніхто не знав, наскільки складним це буде ... Всі думали, що це буде «О, це просто, ми приєднуємося або не приєднуємося, або подивимося, що станеться».

Президент США також додав: «Вона неймовірна жінка, вона така прониклива, вона така красива, я говорю красива — всередині і зовні. Це красива жінка».

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Відповідаючи на питання про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Трамп зазначив, що «добре ладнає з ним»:

«Він дуже розумний, видатна особистість, він кумедний і жорсткий, хороший перемовник».

На твердження, що Кім «безжалісний диктатор», Трамп сказав: «Звісно, він безжалісний, але такі ж й інші».

Раніше Трамп заявив, що слоганом його перевиборчої кампанії у 2020 році стане «Залишимо Америку великою!», тому що його нинішній слоган « Зробимо Америку знову великою» вже «виконано».

Раніше повідомлялося, що Трамп посів останнє місце в історичному рейтингу американських лідерів.