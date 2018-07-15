На Кубі можуть узаконити приватну власність

Сучасна конституція Куби, ухвалена за радянських часів, визнає лише державну, кооперативну, фермерську, особисту та спільну форми власності.

Комуністичний уряд Куби може офіційно визнати у країні приватну власність.

Як повідомляє «Радіо Свобода», деталі 14 липня були оприлюднені в пакеті реформ, який Національна асамблея розгляне цього місяця. Реформи можуть винести на вседержавний референдум.

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Сучасна конституція Куби, ухвалена в радянські часи, визнає лише державну, кооперативну, фермерську, особисту та спільну форми власності.

З 2010 року сотні тисяч кубинців стали самозайнятими у нових приватних компаніях, починаючи від ресторанів та салонів краси.

Зміни почали впроваджувати в рамках ринкових реформ колишнього президента Рауля Кастро, спрямованих на посилення економіки.

Конституційна реформа також створить посаду прем'єр-міністра, поруч з президентом. Це дозволить, однак, зберегти Компартію як єдину політичну силу в країні.

Компартійна газета Granma опублікувала короткий зміст нової конституції Куби, але не окреслює специфіки 224 статей.

Нагадаємо, у квітні на Кубі обрали наступника глави держави Рауля Кастро. Національна асамблея Куби вибрала головою державної ради Мігеля Діаса-Канеля, який до цього обіймав посаду віце-голови органу.