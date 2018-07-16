Путін прилетів до столиці Фінляндії на зустріч з Трампом

О 16:50 Трамп і Путін мають провести спільну прес-конференцію.

Літак, на борту якого перебуває президент Росії Володимир Путін, здійснив посадку в аеропорту Гельсінкі.

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Про це повідомляє "Медуза". У столиці Фінляндії пізніше у понеділок, 16 липня, має відбутися зустріч Путіна та президента США Дональда Трампа.

Американський президент прибув до Гельсінкі увечері 15 липня.

Як повідомляв УНІАН, переговори з Путіним у форматі тет-а-тет повинні початися о 13:20 в Президентському палаці в Гельсінкі.

На 14:50 заплановано початок переговорів у розширеному форматі американської та російської делегацій. Обговорення триватиме й під час робочого обіду.

О 16:50 Трамп і Путін мають провести спільну прес-конференцію. Увечері того ж дня президент США вилетить з Гельсінкі у Вашингтон.