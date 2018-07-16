Півтори години тет-а-тет: Білий дім оприлюднив графік Трампа у день зустрічі з Путіним

Президент США розпочне офіційну частину візиту до Гельсінкі із зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністес.

У Білому домі запланували 1,5-годинну зустріч у форматі тет-а-тет між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів вони пообідають разом та проведуть спільну прес-конференцію.

Про це йдеться в офіційному графіку Трампа на понеділок, 16 липня, який опублікували на сайті Білого дому, передає УП.

Президент США розпочне офіційну частину візиту до Гельсінкі із зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністес о 9:40 ранку за місцевим часом, який співпадає з часом за Києвом.

Читайте такожТрамп назвав Китай, Росію та Європу противниками США

Переговори з Путіним у форматі тет-а-тет мають розпочатися о 13:20 у Президентському палаці в Гельсінкі.

На 14:50 заплановано початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій. Обговорення триватиме й під час робочого обіду.

О 16:50 Трамп і Путін мають провести спільну прес-конференцію.

Увечері того ж дня президент США вилетить з Гельсінкі до Вашингтона.

Трамп уже прибув у Гельсінкі для участі у саміті.

Перед цим глава Білого дому заявив, що прогнозує шквал критики з боку ЗМІ та представників Демократичної партії незалежно від того, як пройде його зустріч з Путіним.