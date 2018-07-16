Трамп назвав "доброю справою" можливість налагодити відносини з Росією

Президент США заявляє, що сподівається на покращення відносин з РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на початку зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним назвав доброю справою владнати відносини з Росією.

Початок зустрічі лідерів США та РФ транслювався з президентського палацу в Гельсінки (Фінляндія) на американському онлайн-ресурсі C-SPAN.

"Що найбільш важливо, у нас багато хороших справ для обговорення, і справи, про які говоритимемо, стосуються усього – від торгівлі до воєнних питань, про ракети, ядерну політику. Ми трохи говоритимемо про Китай", - сказав Трамп.

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У цьому зв'язку президент США додав, що обидві країни мають "відмінну можливість" покращити відносини з огляду на те, що Сполучені Штати і Росія останніми роками "не дуже добре ладнають".

"Але я думаю, що у кінцевому підсумку у нас будуть чудові відносини, я сподіваюся на це. Я казав це, і я впевнений, що ви чули про це впродовж років, коли я ще проводив виборчу кампанію, що порозумітися з Росією є доброю, а не поганою справою", - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, відбудуться переговори президентів США та РФ Трампа і Путіна в Гельсінкі (Фінляндія). Трамп має намір обговорити з Путіним нерозповсюдження ядерної зброї, порушити питання України та Сирії, а також втручання РФ у вибори в США.