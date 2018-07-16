Трамп назвав зустріч з Путіним у форматі тет-а-тет «хорошим початком»

Лідери країн зараз проводять розширену зустріч.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у форматі тет-а-тет «хорошим початком».

Про це він сказав журналістам на початку розширеної зустрічі з президентом РФ з участю делегацій під час обіду, що було показано американським онлайн-ресурсом C-SPAN.

"Я думаю, що це хороший початок. Дуже, дуже хороший початок для усіх", - наголосив Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Путін і Трамп прибули до президентського палацу у Гельсінки (Фінляндія) для ведення переговорів. На початку зустрічі Трамп привітав Путіна з проведенням Чемпіонату світу з футболу, назвавши його одним із найкращих турнірів. Також він назвав доброю справою поладити з Росією. Американський президент наголосив, США і РФ – дві великі ядерні держави, і це не є добре для світу. Своєю чергою, президент РФ заявив про необхідність докладно обговорити двосторонні відносини.