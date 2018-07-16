Могеріні сподівається, що Трамп і Путін дійдуть згоди стосовно контролю над озброєннями

За її словами, така домовленість відповідає глобальним очікуванням у світі.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні сподівається, що президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і Російської Федерації Володимир Путін дійдуть згоди щодо здійснення контролю над озброєннями.

Про це вона сказала на прес-конференції в рамках зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, яка транслювалася на сайті Ради ЄС.

"Я сподіваюся, що вони зможуть погодитися принаймні в одному питанні, яке може бути надзвичайно корисним для решти світу, яке стосується їхніх власних угод про контроль над озброєннями", - заявила Моґеріні.

Вона підкреслила, що це, на її думку, відповідає глобальним очікуванням.

"Я сподіваюся, що це буде конкретний та позитивний результат зустрічі, який вітатиметься. Щодо усього іншого - ми побачимо", - зазначила Моґеріні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Путін і Трамп прибули до президентського палацу у Гельсінки (Фінляндія) для ведення переговорів. Трамп на початку зустрічі назвав доброю справою поладити з Росією. Американський президент наголосив, США і РФ – дві великі ядерні держави, і це не є добре для світу. Своєю чергою, президент РФ заявив про необхідність докладно обговорити двосторонні відносини.

Перед зустріччю Трамп заявляв, що має намір обговорити з Путіним нерозповсюдження ядерної зброї, порушити питання України та Сирії, а також втручання РФ у вибори в США.