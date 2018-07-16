Путін згадав про свою службу в розвідці і прокоментував втручання у вибори в США

Остаточний висновок у такому спорі може винести лише суд, а не оперативні служби, вважає російський президент.

Президент РФ Володимир Путін нагадав, що служив у розвідці і заявив, що в президентські вибори в США могли втрутитися приватні особи з РФ, а не російська держава.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Гельсінкі (Фінляндії) за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

«Дозвольте мені додати два слова. Я ж теж працював у розвідці і знаю, як складаються відповідні досьє. Я вважаю Росію демократичною державою, сподіваюся, ви не відмовляєте в цьому і своїй країні - США ... Якщо це так, то остаточний висновок у такому спорі може винести лише суд, а не оперативні служби», - сказав Путін.

Він заявив, що компанію «Конкорд» і російського ресторатора Пригожина звинувачують у втручанні у вибори в США, але вони «не представляють» російську державу.

«Навіть якщо це так. Можу собі уявити. Ну і що? Я вже наводив приклади - у вас є багато людей, у тому числі з великим мільярдним статком, пан Сорос, наприклад, той всюди втручається, але це хіба позиція американської держави? Ні. Це позиція приватної особи. Так і тут», - сказав він.

За його словами, в цьому розгляді кінцева інстанція - суд, і питання стосується приватних осіб, а не держав.

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При цьому Путін заявив, що у зв'язку з останніми звинуваченнями нібито співробітників російських спецслужб, то потрібно в Росію надіслати офіційний запит, тоді буде проведено відповідну роботу і дано відповідь.

За його словами, Трамп на зустрічі порушував питання про 12-ти росіян, обвинувачених у Штатах в рамках розслідування про втручання в президентські вибори.

«Президент США порушив це питання переді мною теж. Що я можу сказати, ми в загальному обговорювали це, але, що мені спадає на думку і що я можу запропонувати: у нас існує і діє договір між США і РФ 1999 року. Договір про взаємну допомогу, і цей договір - працює», - сказав Путін.

Він закликав опиратися не на поточні політичні інтереси, а на факти в питанні звинувачення РФ у втручанні у вибори в США, щоб не використовувати відносини РФ і США як розмінну карту у внутрішньополітичній боротьбі.

Путін при цьому зазначив, що не бачить нічого незвичайного в тому, що в російському суспільстві під час американських виборів склалися свої переваги щодо кандидатів.

«Те, що в російському суспільстві в ході виборчої кампанії в Сполучених Штатах склалася певна думка щодо кандидатів, це саме собою зрозуміло - що тут незвичайного?» - запитав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в США 12 співробітників російської розвідки обвинуватили в здійсненні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.

Зокрема, обвинувачуються Віктор Нетікшо, Борис Антонов, Дмитро Бадін, Іван Єрмаков, Олексій Лукашев, Олексій Моргачов, Микола Козачок, Павло Єршов, Артем Малишев, Олександр Осадчук, Олексій Потьомкін і Анатолій Ковальов.

Згідно з повідомленням Департаменту юстиції США, обвинувачені зареєстрували у всесвітній мережі домен DCLeaks.com і пізніше поступово опублікували на цьому сайті тисячі викрадених листів і документів. На цьому ресурсі росіяни називали себе "американськими хактивістами" і використовували фальшиві аккаунти у Facebook і Twitter для популяризації сайту.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з представниками Росії, а також можливого втручання Москви в президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії і передвиборної команди кандидата від цієї партії Гілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.