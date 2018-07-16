Путін на запитання про компромат на Трампа запропонував "викинути цю лузгу з голови"

Російський президент заявляє, що навіть не знав про приїзд Трампа до Росії як бізнесмена.

Президент Росії Володимир Путін на запитання про наявність у російських спецслужб компрометуючих відомостей на президента США Дональда Трампа запропонував «викинути цю лузгу з голови».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Гельсінкі (Фінляндія) за підсумками переговорів з Трампом.

«Щодо якихось компроматів. Нібито ми збирали компромат на пана Трампа, коли він приїжджав до Москви. Шановний колего, коли пан Трамп приїжджав до Москви, я навіть не знав, що він там знаходиться. Я з повагою ставлюся до президента Трампа як до глави американської держави, але коли він приїжджав як бізнесмен, я навіть не знав, що він перебуває в Москві», - сказав Путін.

За його словами, на Пітерський економічний форум приїхало понад 500 американських бізнесменів високого рангу, але він не згадає їх прізвища.

«Що ви думаєте, що ми по кожному з них організовуємо оперативну роботу і збираємо якийсь компромат? Більшої нісенітниці собі важко уявити. Викиньте будь ласка цю лузгу з голови», - заявив він.