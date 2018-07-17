Прем'єр Фінляндії: проведення зустрічі Путіна та Трампа обійшлося відносно дешево

15:17, 17 липня 2018
Світ
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Юхе Сіпіля / REUTERS

Прем'єр Фінляндії Юхе Сіпіля розповів про оплату проведення саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа у Гельсінкі. За його словами, зустріч двох президентів профінансував фінський уряд.

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Як передає Європейська правда, за словами фінського прем'єра, приїзд в Гельсінкі 1500 журналістів обійшовся порівняно дешево з точки зору поліпшення іміджу Фінляндії за кордоном.

В інтерв'ю інформаційному агентству STT Сіпіля, втім, не назвав остаточну суму витрат, проте зауважив, що подія ще більше зміцнила репутацію Фінляндії, а президенти виглядали задоволеними зустріччю.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Путіна відбулася вчора, 16 липня, в Гельсінкі.

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Теги: #Трамп#Путін#Фінляндія