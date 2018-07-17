Chicago Tribune: Трамп станцював під дудку Путіна

Американський президент погоджувався з будь-яким абсурдом, який тільки озвучував російський автократ.

Довгоочікувана зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна у Хельсінкі виявилася дійсно видовищною. Там «Влад і Укладач угод» витанцьовували навколо питань про втручання у американські вибори, про Україну і Сирію, як Фред Астер (видатний американський хореограф і актор – ред.). Все відбулося чітко за програмою. Щоправда, цю програму склав Путін, пише в редакційній статті лояльна до Республіканської партії газета Chicago Tribune.

Американці і решта світу гадали над тим, як же Трамп виступить проти Путіна у питанні російського втручання у американські президентські вибори. І ця цікавіcть посилилася після того, як Департамент юстиції США наприкінці минулого тижня ефектно звинуватив 12 офіцерів російської розвідки у хакерських атаках проти кампанії Гілларі Клінтон, Демократичного національного комітету і Демократичного конгресового виборчого комітету.

Саміт у Хельсінкі запропонував Трампу ідеальну можливість прямо сказати колишньому агенту КДБ, що Америка не потерпить маніпулювання її виборами. Це повідомлення добре резонує з середньостроковими виборами, які вже не за горами. Він міг бути жорстким і навіть неподатливим у питанні, яке стало таким великим повтором для американської демократії.

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Але замість цього на прес-конференції після зустрічі з Путіним Трамп не просто почав говорити дуже улесливо, він ще й поставив під сумнів висновки власних розвідувальних служб про спроби Росії вплинути на американські вибори.

«Вони кажуть, що це зробила Росія. А в мене тут президент Путін, і він каже, що це не Росія. І я не бачу жодної причини, чому б це була вона», - сказав американський президент.

А як щодо цілих 12 причин, які в минулу п’ятницю назвав Департамент юстиції США? Як бути з 12-ма обвинуваченими російськими шпигунами?

«Важко оцінити, що несе більший ризик: Путін-баламут чи американський президент, який відмовляється повірити результатам клопіткої роботи власних розвідників про путінські злодіяння», - йдеться в статті.

Минулого тижня директор національної розвідки США Ден Коутс порівняв російські кіберзагрози для США із терористичним спектром перед атаками 11 вересня 2001 року.

«Сигнали про тривогу знову світяться червоним», - сказав Коутс.

Президенту США варто нарешті засвоїти, що ризик реальний і зловісний. В корені методів Путіна лежить гасло: «Якщо обман спрацював, тоді його можна використати знову». Нездатність помітити небезпеку від поведінки російського президента ставить в небезпеку Америку і її союзників.

«Президент повинен розуміти, що Росія не наш союзник», - сказав спікер Білого дому і республіканець з Вісконсина Пол Раян після прес-конференції Трампа з Путіним, нагадавши, що Кремль «ворожий до наших цінностей і ідей».

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Коли прозвучало питання про екстрадицію російських агентів в США, Путін вигадливо викрутився. Він відмовився віддавати американському суду своїх агентів, але запропонував спецпредставнику Роберту Мюллеру приїхати в Росію, щоб просто подивитися, як російські правоохоронці будуть допитувати 12 обвинувачених в США росіян. А за це США дозволять російським агентам проводити слідчі дії на американській території. Трамп повинен був висміяти таку ідею. Але замість цього він назвав путінський абсурд «щедрою пропозицією».

Мюллер точно знає, що результати допиту російських агентів російськими ж агентами не варті й рубля.

«Якщо ж він і члени його команди все ж вирішать приїхати в Росію, їм варто пам’ятати про застереження: в жодному разі не можна пити чай», - пише видання, натякаючи на те, як Олександру Литвиненку підсипали радіоактивний полоній в чашку чаю.