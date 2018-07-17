Літак Путіна перед зустріччю з Трампом порушив повітряний простір Естонії - ЗМІ

Міністерство закордонних справ викликало сьогодні представника російського посольства і передало йому ноту.

Естонське видання Postimees стверджує, що літак російського президента, прямуючи до Гельсінкі, напередодні порушив повітряний простір Естонії.

Раніше повідомлялося, що сили оборони Естонії напередодні зафіксували два випадки порушення російськими літаками повітряного простору країни.

Як передає Європейська правда, інциденти сталися до полудня поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці: спочатку в повітряний простір Естонії вторгся Airbus A319, а потім - Іл-96. Видання Postimees стверджує, що на борту останнього перебував Владімір Путін.

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Обидва літаки належать державному авіапарку РФ. Це означає, що на них літають лише найвищі посадовці російської держави.

"Я не знаю, хто був на борту, але можу сказати, що на такому літаку літає російське керівництво", - сказав Postimees глава прес-служби геншатбу Сил оборони Естонії Арво Йиесалу.

На фотографіях видно, що Путін прибув в Гельсінкі на літаку ІЛ-96 з реєстраційним номером RA-96022. Видання відзначає, що при вивченні онлайн-радарів стає зрозуміло, що літак саме з цим реєстраційним номером порушив повітряний простір Естонії.

Літаки перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини. Їх транспондери були включені, але плани польотів не представлені. У літаків не було радіозв'язку з Естонською службою повітряного руху.

Міністерство закордонних справ викликало сьогодні представника російського посольства і передало йому ноту.

Всього в цьому році літаки РФ шість разів порушували повітряний простір Естонії.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Путіна відбулася вчора, 16 липня, в Гельсінкі.