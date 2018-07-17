Світові ЗМІ про зустріч Трампа і Путіна: американець благав Кремль про кращі відносини

Західна преса накинулася з жорсткою критикою на американського президента після вчорашньої зустрічі з російським автократом в Хельсінкі.

Непохитною картинкою з вчорашнього американо-російського саміту в Хельсінкі залишиться те, як президент Дональд Трамп стояв поруч з Володимиром Путіним і говорив про його «потужні» заперечення втручання Росії у американські вибори, яке виявили розвідувальні служби США.

Так в редакційній статті пише лояльне до Демократичної партії видання Washington post. Додати до цього ще одну безпідставну атаку на ФБР і підтримку зухвалої пропозиції Путіна допомогти Роберту Мюллеру у справі про російське втручання у виборчий процес, і стане очевидно, що Трамп став на бік Кремля проти американських правоохоронців прямо на очах у російського автократа і глобальної аудиторії.

«Відмовляючись визнати очевидні факти про поведінку Росії і принижуючи систему правосуддя власної країни, Трамп по-факту відкрито вступив у змову з кримінальним лідером ворожої сили», - пише видання.

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Про-республіканська газета Wall Street Journal теж не стала на захист президента США, зауважуючи, що деталі приватної розмови Трампа з Путіним у Хельсінкі стануть відомі у найближчі дні. Але поки можна сказати, що їхня спільна прес-конференція була «особистим і національним приниженням». Стоячи поруч з диктатором, чиє втручання у американські вибори так сильно нашкодили його президентству, Трамп навіть не зміг вичавити з себе слова про те, що він вірить більше своїм розвідникам, таким як Ден Коутс, ніж володарю Кремля.

«Трамп також проявив слабкість, що траплялося не часто за час його президентства. На сцені саме він благав Путіна про кращі відносини, в той час як росіянин лишався холодним і ґрунтовним», - пише видання.

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Однак, м’якість до володаря Кремля, як це не парадоксально, лише ускладнить зближення Америки з Росією. Адже тепер республіканці і демократи об’єднаються в Конгресі, щоб обмежити дипломатичний простір дій для президента.

Канадське видання Globe and Mail зауважило, що уявити успішну зустріч президентів США і Росії у Хельсінкі, яка б пішла на користь всім, насправді було не важко. З неї повинен був початися тернистий шлях Москви з міжнародної ізоляції і з-під режиму міжнародних санкцій. На ній повинні були б з’явитися рішення і конкретні пропозиції, які б усунули страхи світу перед погрозами і агресивною поведінкою Росії. Зустріч повинна була б стати зразком дипломатії на найвищому рівні. Але вчорашні переговори Трампа з Путіним виявилися зовсім не такими.

Британське видання The Guardian пише, що російський автократ поїхав з Хельсінкі переможцем. Американський президент перед поїздкою в Європу говорив, що його розмова з Путіним буде найлегшою. І це здивувало багатьох. Але якщо озирнутися на події останнього тижня зараз, то стане очевидно, що це не був просто легковажний коментар. Це був чіткий намір президента США. План простий: спочатку жорстко обійтися з НАТО, щоб нашкодити трансатлантичним зобов’язанням, потім розворушити ситуацію у Великій Британії, щоб нашкодити Євросоюзу, і нарешті зіграти роль примирливого державного діяча на переговорах з президентом Росії. Простіше кажучи, двічі стати хуліганом і один раз вклонитися.

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Видання пише, що європейська подорож Трампа пролила світло на його моторошний світогляд. Його стратегія знецінює цінності, на яких трималася західна політика з часів перемоги над режимом Адольфа Гітлера. Це свідоме знищення післявоєнної мережі альянсів і прагнення до встановлення універсальних світових стандартів. Це повернення до ери, коли великі держави просували власні інтереси, а не інтереси альянсів. А менші країни взагалі не мали ніякого значення. Міжнародний порядок встановлювала військова сила. Лише тому, що Росія потужна у військовому вимірі, Трамп відродив її значення. Тож світовий порядок на основі міжнародних цінностей і етики, встановлений після 1945 року, наближається до свого кінця, як і Холодна війна у свій час.

Bloomberg зауважує, що ті, хто стали на захист Дональда Трампа, мають рацію, коли згадують, що республіканець Джордж Буш-молодший і демократ Барак Обама теж хотіли знайти особливий підхід до Росії під керівництвом Володимира Путіна. То чому б Трампу не спробувати самому добитися успіху там, де його попередники провалилися? Відповідь на це питання в тому, що Трампу варто було б зробити висновки з гіркого досвіду інших президентів США. Всі вони врешті приходили до одного і того ж висновку: якщо намагатися співпрацювати з Путіним, він завдає удар. Єдиним втішним результатом вчорашньої зустрічі в Хельсінкі видання називає те, що, попри «позитивні хвилі» між двома лідерами, вони так і не оголосили про укладання будь-яких нових угод.

«Росія під керівництвом Путіна - еквівалент геополітичної отрути. Її треба тримати в карантині, а не залучати до співпраці», - наголошує видання.