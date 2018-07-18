Голова Пентагону Меттіс готовий до переговорів з Шойгу - ЗМІ

Голови військових відомств США і РФ не підтримують між собою контакти з 2015 року.

Голова Пентагону Джеймс Меттіс висловив готовність провести переговори з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Чи йдеться про особисту зустріч або телефонну розмову, не уточнюється, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації. За інформацією агентства, можливість переговорів виникла після зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 липня в Гельсінкі.

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У Пентагоні відмовилися дати будь-які уточнення або роз'яснення з цього приводу. Як відомо, глави військових відомств США і РФ не підтримують між собою контакти з 2015 року.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп назвав свій візит в Гельсінкі, де він зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним, найуспішнішим.