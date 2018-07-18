Трамп заявив, що вів переговори з Путіним "з позицій сили", а візит в Гельсінкі є найуспішнішим

Президент США додав, що американські санкції відносно Росії збережуться.

Президент США Дональд Трамп назвав свій візит в Гельсінкі, де він зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним, найуспішнішим.

При цьому він зазначив, що "взаємодія з Путіним краще, ніж ворожнеча", передає ТСН з посиланням на Bloomberg.

Трамп заявив у вівторок журналістам, що він проводив переговори з Путіним з позицій сили.

"Я підійшов до переговорів з Путіним з позиції неймовірної сили", - сказав він.

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За його словами, діалог з Росією дуже важливий і корисний. Президент США додав, що за підсумками своєї поїздки в Європу і зустрічі з Путіним відносини між США і РФ покращилися.

"У нас ніколи не було стосунків з Росією гірших, ніж кілька днів тому. Я думаю, тепер вони стали істотно краще, і я думаю, що у них є можливість стати набагато краще", - сказав Трамп в Білому домі.

Він підкреслив, що для США "порозумітися" з Росією і Китаєм було б "хорошою річчю".

Президент США додав, що американські санкції відносно Росії збережуться.

Спілкуючись з журналістами у Білому домі, Трамп заявив, що "приймає висновки розвідспільноти про те, що втручання (в президентські вибори 2016 року - ред) мало місце".

Трамп згадав, що він "обмовився", коли на прес-конференції з президентом Володимиром Путіним говорив про втручання РФ в американські вибори. Президент уточнив, що, на його думку, ніхто, крім Росії, не міг втручатися у вибори США.